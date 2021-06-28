Бельгия — Португалия: обзор матча Евро-2020, кто победил, какой счёт
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Сборная Бельгии обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:0.
На 42-й минуте забил Торган Азар, который поразил ворота португальцев ударом с дальней дистанции. На 48-й минуте полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы.
Ставки на победу сборной Бельгии принимались с коэффициентом 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Успех Португалии оценивался в 3.30, ничья — в 3.60.
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.97, на тотал меньше 1.5 гола — 3.70. Проход сборной Бельгии шёл за 1.75, «гол в каждом тайме — нет» — за 2.10. «Обе забьют — нет» оценивался в 2.24, точный счёт 1:0 в пользу Бельгии — в 8.50.
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