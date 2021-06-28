Нидерланды — Чехия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.



На 55-й минуте Сергей Карасёв удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. После видеопросмотра Карасёв дал де Лигту красную карточку за умышленную игру рукой.

На 68-й минуте прошла подача со штрафного, Томаш Калас выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Томаш Голеш головой переправил мяч в ворота. На 80-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил второй гол.

Ставки на победу сборной Чехии принимались с коэффициентом 6.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6500 рублей. Успех Нидерландов оценивался в 1.62, ничья — в 4.28.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.17, на удаление — 5.00. Победа Чехии с форой (-1.5) шла за 13.90, проход Чехии — за 3.77. Точный счёт 2:0 в пользу чехов оценивался в 35.0.