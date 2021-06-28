Екатерина Александрова – Лаура Зигемунд: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: ТБ 19.5 за 1.87.



«Стартует Уимблдон. А прогнозировать я начну с матча Екатерины Александровой против Лауры Зигемунд. Интересная встреча. Обе девушки неплохо провели подготовительные турниры в Германии. Александрова была в четвертьфинале в Берлине, где уступила на тай-брейке в решающем сете будущей финалистке Белинде Бенчич. Зигемунд была на этой же стадии в Бад Хомбурге, и она тоже уступила будущей финалистке — Катерине Синяковой.



В целом трава, на мой взгляд, больше подходит россиянке. У нее очень хорошая подача, мощные удары, особенно справа. Но меня смущает нестабильность Александровой, это касается и ее ударов, и игры в общем. Много срывов, неточностей. К сожалению, пока что не получается у Екатерины выйти на новый уровень. Она все время где-то рядом с топ-30, но до топ-20 дойти не удается. Хотя данные есть, есть и отличные удары. Но стабильности не хватает.



И, на мой взгляд, у Александровой не получится провести и этот матч на стабильно высоком уровне. Какие-то провалы будут по ходу встречи. А Зигемунд – игрок опытный, она хороша у сетки. Своими шансами немка воспользуется и затянет встречу. Будет сыграно не менее 20 геймов», — сказала Чакветадзе.