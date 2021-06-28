Вероника Кудерметова — Виктория Голубич: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Вероника Кудерметова — Виктория Голубич в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Кудерметовой за 1.68.



«Сложный матч ждёт Веронику Кудерметову на старте Уимблдона. Ей предстоит встреча с Викторией Голубич, которая в последние недели очень много играла, привыкла к травяному покрытию. У неё были успехи — четвертьфинал в Истбурне, где она в серьёзной борьбе проиграла будущей финалистке Контавейт, но до этого победила Бенчич в двух партиях. Голубич сама почти ничего не дарит, её нужно переигрывать, при этом стоит опасаться её одноручного бэкхенда.



Кудерметова на траве сыграла мало. Но у неё есть хорошая победа над Каролиной Муховой, которой очень подходит травяное покрытие. Чешка добиралась до четвертьфинала Уимблдона. В Берлине в 1/8 финала проиграла Веронике Самсоновой. Тогда это казалось сенсацией, но Самсонова просто выиграла тот турнир. В Истбурне Риске уступила россиянка. Американка тоже очень любит траву, она надеется сейчас перезапустить карьеру после травм и неудач.



Поэтому сложно что-то говорить о реальном состоянии Кудерметовой. Но, считаю, класс игры должен позволить Веронике пройти первый круг. Да, Голубич — неприятный соперник, но турнир важный, Кудерметова будет выкладываться на все сто. Победить швейцарку ей вполне по силам. Ставлю на проход россиянки во второй круг», — сказала Чакветадзе.