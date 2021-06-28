Маккензи Макдональд — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маккензи Макдональд — Карен Хачанов в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Макдональда за 2.30.



«К сожалению, и этот сезон у Карена Хачанова пока складывается совсем не так, как он хотел бы. Мало хороших результатов, ярких побед. Редко когда удаётся выиграть больше двух матчей подряд. И в рейтинге постепенно Хачанов откатывается всё дальше и дальше. На траве два турнира сыграл россиянин. В Халле сразу же уступил Андрею Рублёву в двух сетах, на Мальорке обыграл Пуя, который уже давно ничего не показывает, а после этого проиграл ветерану Фелисьяно Лопесу.



А вот Маккензи Макдональд сейчас на ходу. Он прошёл квалификацию, причём в решающем раунде уступал очень приличному американцу Кресси 0:2 по сетам, но собрался и одержал важную победу. После такого эмоции зашкаливают. На этой волне, боюсь, Макдональд создаст максимальные проблемы Хачанову. Американец очень быстр, здорово держит скорость. На мой взгляд, в своём нынешнем состоянии он способен победить Хачанова. Карену как раз скорости не хватает, он плохо подходит к мячу, где-то не успевает. В этом его большая проблема. К тому же уверенность он давно потерял и никак не может её вернуть. А без этого даже соперников ниже классом тяжело проходить. Рискну здесь поставить на Макдональда», — сказала Чакветадзе.