Мари Бузкова — Вера Звонарёва: прогноз Анны Чакветадзе на игру 1/64 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Мари Бузкова — Вера Звонарёва в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Звонарёвой за 1.73.



«Уимблдон — самый удачный мэйджор в карьере Веры Звонарёвой, были у неё возможности выиграть турнир «Большого шлема» в Лондоне, но не получилось. Сейчас она снова возвращается. Даже квалификацию играть не пришлось. Но соперница опасная. Бузкова — очень быстрая теннисистка, здорово играет на контратаках, но и сама может вести игру. В Ноттингеме ей не удалось себя показать. А вот в Бирменгеме две победы чешка одержала — над Се Шувэй и Гарсия. Уступила Бузкова только Коко Вандевей, которая пытается снова заиграть на высоком уровне.



Мне всё-таки кажется, что Звонарёвой трава больше подходит. Она прекрасно знает тонкости игры на этом покрытии, умеет здорово использовать чужую скорость. Бузкова часто ждёт ошибок соперницы, от Звонарёвой их трудно получить. Она здорово прибита, играет качественно. Веру нужно переигрывать за счёт мощи и скорости. Думаю, у Бузковой не получится это сделать именно на траве. Поэтому ставлю на победу Звонарёвой», — сказала Чакветадзе.