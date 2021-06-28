Хорватия — Испания: ставка Максима Калиниченко на матч 1/8 финала Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Хорватия — Испания.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.
«Обе команды неоднозначно себя проявили в групповом этапе. Хорваты только в последней встрече с Шотландией показали ту игру, которую ждали болельщики. Испанцев также прорвало только под конец группового этапа. Да, до этого она также в основном контролировала игру, однако в двух первых матчах команда Энрике сыграла вничью.
Раскрылись полноценно испанцы только в последней встрече с уставшими словаками. «Красная Фурия», конечно, поиздевалась над ней и наколотила пять безответных голов. Хотя в том матче Словакия уже была деморализована после того мяча, что закинул в свои ворота их вратарь.
Но всё-таки Испанию прорвало. Это совсем не хороший факт для хорватов, которые натужно отыграли в группе. Повторюсь, у них получилась только последняя игра, после которой они и вышли заслуженно в плей-офф.
Думаю, шансов у Хорватии не так много. Испания выглядит для меня предпочтительнее. Но в конечном результате этого матча я не уверен. Предложу лучше поставить на голы. Они, я считаю, могут продолжаться и от испанской, и от хорватской команд.
В конце группового этапа мы наконец-то увидели зрелищный футбол от обеих сборных. Надеюсь, он продолжится и в 1/8 финала. Так что предложу поставить на тотал голов больше 2.5», — сказал Калиниченко.
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