Варвара Грачёва — Петра Мартич: ставка Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Варвара Грачёва — Петра Мартич в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Грачёвой с форой по сетам (+1.5) за 1.95.



«Мартич проводит довольно слабый сезон — явно ниже своих возможностей. На мой взгляд, она не сможет собраться даже на Уимблдон. Сказывается на её игре не самая лучшая физическая подготовка, довольно медленно выглядит хорватка. А Грачёва в приподнятом настроении. Нет большого прорыва по результатам, но её игра на хорошем уровне. Как раз радует её физическая форма — в высоком темпе может держать большое количество розыгрышей.



Раз Мартич здесь такой очевидный фаворит, я бы рискнула поставить на то, что россиянка возьмёт как минимум сет. Грачева здорово выглядит на контратаках, может использовать скорость Мартич. Если же хорватка перейдет на резаные, то с них Грачёва будет атаковать. Как мне кажется, есть у Грачёвой шансы даже на победу. Петра не очень здорово готова. Возможно, сказывается пандемия, не получилось набрать форму», — сказала Чакветадзе.