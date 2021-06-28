Варвара Грачёва — Петра Мартич: ставка Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Варвара Грачёва — Петра Мартич в 1-м круге Уимблдона-2021.
Ставка: победа Грачёвой с форой по сетам (+1.5) за 1.95.
«Мартич проводит довольно слабый сезон — явно ниже своих возможностей. На мой взгляд, она не сможет собраться даже на Уимблдон. Сказывается на её игре не самая лучшая физическая подготовка, довольно медленно выглядит хорватка. А Грачёва в приподнятом настроении. Нет большого прорыва по результатам, но её игра на хорошем уровне. Как раз радует её физическая форма — в высоком темпе может держать большое количество розыгрышей.
Раз Мартич здесь такой очевидный фаворит, я бы рискнула поставить на то, что россиянка возьмёт как минимум сет. Грачева здорово выглядит на контратаках, может использовать скорость Мартич. Если же хорватка перейдет на резаные, то с них Грачёва будет атаковать. Как мне кажется, есть у Грачёвой шансы даже на победу. Петра не очень здорово готова. Возможно, сказывается пандемия, не получилось набрать форму», — сказала Чакветадзе.
- 28 июня 2021
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:22
-
07:15
-
00:30
- 27 июня 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:45