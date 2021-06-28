Хорватия — Испания: прогноз Дмитрия Симонова на матч плей-офф чемпионата Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания.



Ставка: победа Испании за 1.59.



«Хорваты — аутсайдер поединка, на мой взгляд. К турниру вице-чемпионы мира подошли не в лучшей форме, состав стал слабее по сравнению с ЧМ-2018, много ветеранов, молодые не успели выйти на пик. Да, хорваты ярко провели игру с Шотландией (3:1), где обеспечили себя путёвку в 1/8 финала, а Модрич забил великолепный гол. Но в целом нет ощущения, что хорваты снова способны на подвиг. Кроме того, эта сборная понесла серьёзную потерю — Перишич заболел коронавирусом. А ведь это лидер команды по большинству атакующих показателей. Без него впереди будет грустновато.



Испания — лидер Евро-2020 по созданным голевым ситуациям. В первых двух турах просто не получилось реализовать свои моменты, а в третьем против Словакии (5:0), наоборот, прорвало. Думаю, испанцы подходят к матчу в хорошем настроении и не повторят ЧМ-2018, когда вылетели от России в 1/8 финала. Пожилая оборона Хорватии вряд ли выдержит натиск испанцев, которые будут действовать в привычном доминирующем стиле и могут забить как минимум дважды.



Попробуем рассмотреть и владение мячом. Испанцы на Евро показали минимальное владение 66% со словаками, 85% со шведами, которым не смогли забить. В 2018 году соперники играли в Лиге наций: Испания дома выиграла 6:0 (!) и на выезде уступила 2:3. Владение было 69 и 67% соответственно. Букмекеры разрешают поставить на тотал больше всего лишь 62.5% за неплохой кэф — это нормальная сделка, можно рискнуть», — сказал Симонов.