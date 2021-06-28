Франция — Швейцария: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата Европы по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция — Швейцария в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 2.00.
«На мой взгляд, ещё одна достаточно понятная пара. Французы для меня остаются фаворитами этого чемпионата Европы. Они явно не показали всей своей мощи на групповом турнире. Первый матч стал решающим. Выиграли — дальше действовали по ситуации. Состав невероятный и он должен пройти далеко.
Швейцарцы — молодцы, что выиграли решающий матч у Турции. Но, на мой взгляд, команда стала слабее, если сравнивать с прошлыми турнирами. Лидеры немножко постарели. Не думаю, что эта команда готова биться на равных с такой Францией.
Команда Дешама должна уже собраться, пошли игры плей-офф. Надо побеждать уверенно, не тратить нервы. До сих пор не забивал Мбаппе, думаю, он постарается это сделать. Я жду уверенной победы Франции через тотал больше 1.5 мяча. Минимум — 2:0», — сказал Титов.
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