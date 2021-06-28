Хорватия — Испания: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Хорватия — Испания.



Ставка: победа Испании за 1.65.



«Хорваты пропускают на протяжении пяти матчей, так что борьба за выход из группы была тяжёлой. Сначала они уступили Англии (0:1), а затем не смогли разобраться с Чехией (1:1). В заключительном туре задача была выполнена — 3:1 против неуступчивой Шотландии.



На мой взгляд, игра хорватской сборной слишком проста для достижения высоких результатов. На Евро-2020 они меня не впечатляют, хотя и умеют добиваться нужного результата. Команда могла бы пройти дальше, только вот соперник слишком серьёзный попался.



Испанцы развили беспроигрышную серию и кажутся одним из главных фаворитов турнира, поскольку поймали кураж. В групповой стадии «красная фурия» стартовала с двух ничейных результатов против Швеции (0:0) и Польши (1:1), однако затем просто катком проехались по Словакии (5:0).



По моему мнению, Испания заберёт своё в этой паре и без каких-либо проблем пройдёт дальше, так что стоит поставить на неё. Сейчас сборная в хорошей форме и пребывает в отличном психологическом состоянии», — сказал Павлюченко.