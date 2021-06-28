Франция — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария.



Ставка: победа Франции и ТМ 4.5 за 1.71.



«Французы по-прежнему играют далеко не на полную мощь, но этого более чем хватает. В нужные моменты «трёхцветные» включаются и добиваются того, что им нужно. Удивляет с хорошей стороны Погба, у которого многое получается и который то и дело берёт инициативу на себя, что сразу даёт представление о реальном соотношении сил на поле.



Швейцарцы, хоть и отдыхали целую неделю после изнурительного группового этапа и многочасовых перелётов, не думаю, что смогут что-то противопоставить соседям. Они, конечно, закроются и попытаются что-то придумать при редких контрвыпадах, но не думаю, что они будут в этом успешны. В матче с Италией был ясно виден их реальный уровень, так что, скорее всего, и на этот раз французы просто возьмут верх за счёт более высокого класса», — сказал Петросьян.