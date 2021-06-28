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Хорватия — Испания: ставка Александра Мостового на матч Евро-2020 28 июня

Хорватия — Испания: ставка Александра Мостового на матч Евро-2020 28 июня
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Хорватия — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 2.04.

«Сборная Хорватии неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира, где неожиданно уступила Словении, после чего с трудом обыграла Мальту и Кипр, что не могло не настораживать.

Старт на Евро-2020 подтвердил опасения болельщиков. Если поражение от Англии можно было списать на уровень противника, то ничью с молодой командой Чехии можно было считать негативным итогом. В последнем поединке вице-чемпионы мира показали себя во всей красе и вышли на второе место.

Испания стартовала с двух ничьих, которые мало кто ожидал, но результат «красная фурия» сделала. Жирной точкой в групповом раунде стал разгром Словакии, который принёс второе место в группе, вслед за Швецией.

Мне жаль, что эти соперники сейчас пересекаются. Обе сборные встрепенулись и показали отличный футбол в последнем туре.

Мне бы хотелось увидеть сегодняшних соперников минимум в четвертьфинале, но я болею за испанцев и отдам им предпочтение. Команда молодая и неопытная, но с характером.

Ожидаю результативный итог в пользу подопечных Луиса Энрике. Моя ставка – победа Испании + тотал больше 1.5 гола», — сказал Мостовой.

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