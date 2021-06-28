Хорватия — Испания: ставка Александра Мостового на матч Евро-2020 28 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Хорватия — Испания.
Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 2.04.
«Сборная Хорватии неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира, где неожиданно уступила Словении, после чего с трудом обыграла Мальту и Кипр, что не могло не настораживать.
Старт на Евро-2020 подтвердил опасения болельщиков. Если поражение от Англии можно было списать на уровень противника, то ничью с молодой командой Чехии можно было считать негативным итогом. В последнем поединке вице-чемпионы мира показали себя во всей красе и вышли на второе место.
Испания стартовала с двух ничьих, которые мало кто ожидал, но результат «красная фурия» сделала. Жирной точкой в групповом раунде стал разгром Словакии, который принёс второе место в группе, вслед за Швецией.
Мне жаль, что эти соперники сейчас пересекаются. Обе сборные встрепенулись и показали отличный футбол в последнем туре.
Мне бы хотелось увидеть сегодняшних соперников минимум в четвертьфинале, но я болею за испанцев и отдам им предпочтение. Команда молодая и неопытная, но с характером.
Ожидаю результативный итог в пользу подопечных Луиса Энрике. Моя ставка – победа Испании + тотал больше 1.5 гола», — сказал Мостовой.
- 28 июня 2021
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:22
-
07:15
-
00:30
- 27 июня 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
14:45