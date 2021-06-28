Хорватия — Испания: ставка Александра Мостового на матч Евро-2020 28 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Хорватия — Испания.



Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 2.04.



«Сборная Хорватии неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира, где неожиданно уступила Словении, после чего с трудом обыграла Мальту и Кипр, что не могло не настораживать.



Старт на Евро-2020 подтвердил опасения болельщиков. Если поражение от Англии можно было списать на уровень противника, то ничью с молодой командой Чехии можно было считать негативным итогом. В последнем поединке вице-чемпионы мира показали себя во всей красе и вышли на второе место.



Испания стартовала с двух ничьих, которые мало кто ожидал, но результат «красная фурия» сделала. Жирной точкой в групповом раунде стал разгром Словакии, который принёс второе место в группе, вслед за Швецией.



Мне жаль, что эти соперники сейчас пересекаются. Обе сборные встрепенулись и показали отличный футбол в последнем туре.



Мне бы хотелось увидеть сегодняшних соперников минимум в четвертьфинале, но я болею за испанцев и отдам им предпочтение. Команда молодая и неопытная, но с характером.



Ожидаю результативный итог в пользу подопечных Луиса Энрике. Моя ставка – победа Испании + тотал больше 1.5 гола», — сказал Мостовой.