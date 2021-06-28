Франция — Швейцария: ставка Максима Калиниченко на встречу 1/8 финала Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Франция — Швейцария.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.92.



«В рамках 1/8 финала Евро-2020 нас ждет еще одна интересная встреча. Франция сыграет со Швейцарией.



На мой взгляд, одни из фаворитов этого Евро, французы, встречаются с очень непростой командой. Швейцария очень сбалансирована сейчас, есть у нее качественные игроки. Но, конечно, с Францией швейцарцам сейчас трудно конкурировать и в кадровом вопросе, и в игровом.



Хотя французы пока что играли на этом Евро в какой-то «лайтовый» для себя футбол. Думаю, что, возможно, команда Дешама копила силы для плей-офф. Сейчас она уже должна начать играть серьезно, так, как умеет. Я надеюсь, что теперь мы увидим настоящую Францию, которая может по потенциалу сметать любого соперника.



Повторюсь, в групповом этапе французы не то, чтобы мучались, но лениво проходили соперников. Однако в этом матче я не сомневаюсь в успехе Франции, как бы она там раньше не играла.



Думаю, французы сыграют в доминирующий футбол и уверенно обыграют швейцарцев. Моя ставка здесь – победа Франции с форой (-1) мяч», — сказал Калиниченко.