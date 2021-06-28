Хорватия — Испания: прогноз Александра Вишневского на встречу плей-офф чемпионата Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания.
Ставка: победа Испании в 1-2 гола за 2.05.
«Я поставлю на победу Испании с разницей в 1-2 гола. Сборная Испании очень сильно прибавила после возвращения Бускетса. Ничьи в первых двух матчах были без участия этого важного футболиста. Без него Родри не справлялся, но стоило ему вернуться, как словаки были разбиты со счётом 5:0.
Испанцам часто не везёт. Они стали первой в истории национальных сборных командой, которая не забила пять пенальти подряд, из которых два — уже на этом Евро. Испании не везёт, но она на порядок всех сильнее.
Сборная Хорватии — вторая моя любимая команда. Очень расстроился, что Испания и Хорватия играют вместе. Наблюдая внимательно за хорватами, могу отметить, что сборная деградирует. Сейчас она на две головы ниже, чем была на чемпионате мира в России, а Испания ещё своего слова не сказала, хоть это и не такая мощная команда, какой она была в свой золотой период. Тем не менее молодая команда Луиса Энрике всё же гораздо сильнее возрастных и сходящих хорватов, при всем уважении к Луке Модричу, которому 36 лет.
Многие ждут сенсации, но я так не думаю — Испания победит в 1-2 мяча», — сказал Вишневский.
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