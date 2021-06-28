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Хорватия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы — 2020

Хорватия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы — 2020
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Хорватия — Испания.

Ставка: победа Хорватии за 6.90.

«К моему большому удивлению, здесь идёт явный перекос в сторону Испании. И хотя я болею за сборную Испании и являюсь поклонником испанского футбола, я абсолютно не уверен, что Испания сможет пройти дальше.

Хорватия — очень сильная команда, которая по ходу турнира прибавляет. Я был абсолютно уверен, что они обыграют Шотландию, они доминировали. В команде очень опытные футболисты, на которых всё держится. Добавился Влашич, есть Ковачич, Брозович, Перишич — это созвездие суперфутболистов высокого европейского уровня. Единственная проблема — нет сильного центрального нападающего, которым раньше был Манджукич, Петкович по уровню недотягивает. Тем не менее это сильный и дружный коллектив, каждый знает, что делать на поле.

У Испании я такого не вижу. Испания — это неплохие футболисты, но нет ни одной топ-звезды. Бускетс потихоньку стареет, хотя он на хорошем уровне играет. Педри выделяется, Коке неплохо выглядит. А линия нападения разочаровывает: стабильное место в составе имеют Мората и Морено, которых не назовёшь топ-футболистами.

Учитывая отсутствие победных традиций конкретно у этого состава сборной Испании и отсутствие поставленной командной игры, я сомневаюсь в перспективах Испании. Хорватия сможет победить за счёт сплочённости, класса футболистов, мастерства, за счёт умения играть матчи на вылет. Думаю, что победит именно Хорватия.

Дам два прогноза. Первый — это проход сборной Хорватии. Второй — чистая победа Хорватии в основное время», — сказал Мор.

Хорватия — Испания. Прогноз: Мората — мимо кассы. Вся надежда на Влашича и Модрича Хорватия — Испания. Прогноз: Мората — мимо кассы. Вся надежда на Влашича и Модрича
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