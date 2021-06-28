Хорватия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы — 2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Хорватия — Испания.



Ставка: победа Хорватии за 6.90.



«К моему большому удивлению, здесь идёт явный перекос в сторону Испании. И хотя я болею за сборную Испании и являюсь поклонником испанского футбола, я абсолютно не уверен, что Испания сможет пройти дальше.



Хорватия — очень сильная команда, которая по ходу турнира прибавляет. Я был абсолютно уверен, что они обыграют Шотландию, они доминировали. В команде очень опытные футболисты, на которых всё держится. Добавился Влашич, есть Ковачич, Брозович, Перишич — это созвездие суперфутболистов высокого европейского уровня. Единственная проблема — нет сильного центрального нападающего, которым раньше был Манджукич, Петкович по уровню недотягивает. Тем не менее это сильный и дружный коллектив, каждый знает, что делать на поле.



У Испании я такого не вижу. Испания — это неплохие футболисты, но нет ни одной топ-звезды. Бускетс потихоньку стареет, хотя он на хорошем уровне играет. Педри выделяется, Коке неплохо выглядит. А линия нападения разочаровывает: стабильное место в составе имеют Мората и Морено, которых не назовёшь топ-футболистами.



Учитывая отсутствие победных традиций конкретно у этого состава сборной Испании и отсутствие поставленной командной игры, я сомневаюсь в перспективах Испании. Хорватия сможет победить за счёт сплочённости, класса футболистов, мастерства, за счёт умения играть матчи на вылет. Думаю, что победит именно Хорватия.



Дам два прогноза. Первый — это проход сборной Хорватии. Второй — чистая победа Хорватии в основное время», — сказал Мор.