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Франция — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020 в Румынии

Франция — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2020 в Румынии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Европы Франция — Швейцария.

Ставка: победа Франции за 1.60.

«Французы являются действующими чемпионами мира, но в группе дважды потеряли очки. Они стартовали с победы над Германией (1:0), но затем было фиаско в игре против Венгрии (1:1). С Португалией (2:2) тоже не было просто, пусть та встреча не решала выход из группы.

По моему мнению, французская сборная гораздо сильнее, не просто так она завоевала чемпионский титул в 2018 году. Состав просто великолепный у нее, так что предлагаю сделать ставку в пользу этой команды. Сейчас она хороша.

Швейцарцы без шансов уступили Италии (0:3) во второму туре чемпионата Европы, но это не помешало занять третью строчку в квартете и выйти дальше. Успешными были результаты в противостояниях с Уэльсом (1:1) и Турцией (3:1), которой нужно было забивать очень много.

С большой долей вероятности, неуступчивая швейцарская дружина покинет турнир 28 июня. Команда может дать бой многим оппонентам, только вот сейчас в соперниках одна из лучших команд современности. Разница в подборе футболистов и глубине состава будет ощущаться», — сказал Павлюченко.

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