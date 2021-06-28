Франция — Швейцария: прогноз Ильи Казакова на игру Евро-2020 28 июня

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария.



Ставка: победа Франции за 1.60.



«Жду победы Франции в основное время. На 9 из 10 уверен в этой ставке. Почему на девять? Потому что французы пока не выглядят командой, которая претендует на титул. Но так было и в 1998 году, и в 2018-м.



Дидье Дешам и его команда разгоняются по ходу турнира. В первом случае это было, когда он был игроком, второй — когда тренером.



Погба играет великолепно. В отличном состоянии находится Бензема, который адаптировался к тому, что он снова в сборной. Пока выпадают Мбаппе и Гризманн. Они включаются только эпизодически.



Думаю, что Швейцария — это понятная команда для французов. Она медленная. «Нати» слишком эмоционально реагирует на что-то не совсем хорошее для себя в игре.



Поэтому жду победы сборной Франции в основное время. В этой ставке уверен на 9 из 10. Также мне кажется, что игра будет низовой. Не верю, что французы позволят себе забить больше одного гола.



Думаю, что мы даже гола в ворота «трёхцветных» не увидим. Ну а в россыпь голов на стадии 1/8 финала я поверить не готов в исполнении этих двух соперников», — сказал Казаков.