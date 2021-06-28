Боливия — Аргентина: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Боливия — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 1.87.
«Боливия — Аргентина очередной матч на Кубке Америки. Аргентинцам в последнее время с большими трудностями даются забитые голы, последние игры команды низовые. Команда Скаллоне сейчас находится на первом месте в турнирной таблице.
Учитывая турнирный регламент, из группы выходят четыре сборные. Я думаю, что аргентинцы не особо напряжены своим турнирным положением. Должны сыграть в своё удовольствие. Тем более, что боливийцы — это довольно лёгкий соперник для Аргентины. Да, сборная Боливии несколько раз щипала аргентинцев, но всё это было на высокогорье. На равнине это совершено другая команда, иного калибра. С таким грандом как Аргентина, вряд ли справится.
В этой игре сборная Аргентины — явный фаворит. Я не думаю, что будет большим риском взять аргентинцев с форой -2, а может, -2.5. Мы ждём яркой игры от звёздного нападения Аргентины. И, может быть, в этом матче у Аргентины появится такая возможность с психологический точки зрения. На данный момент команда системно выглядит не слишком уверенно и аргентинцы добывают свои победы не без труда. Итак, победа сборной Аргентины с форой (-2)», — сказал Кытманов.
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