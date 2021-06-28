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Франция — Швейцария: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020 в Бухаресте

Франция — Швейцария: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020 в Бухаресте
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Франция — Швейцария.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.11.

«Сборная Швейцарии показала характер и пробилась в плей-офф. После ничьей с Уэльсом и поражения от Италии «бумажная команда» сумела собраться на решающий поединок, в котором переиграла сборную Турции.

Итогом выступлений гостей стало третье место в группе и путёвка в 1/8 финала Евро-2020.

Действующий чемпион мира в 2021 году не знает поражений. Команда неплохо стартовала в отборе на ЧМ-2022, но в текущем турнире не сумела выиграть все матчи в группе.

После победы над Германией синие сыграли вничью с Венгрией и Португалией. Итогом выступлений стало первое место в группе и отрыв в один балл от ближайших преследователей.

В этой игре французам нужно открываться. После расписанной ничьей с Португалией «трёхцветным» необходимо брать себя в руки и показать, кто является действующим чемпионом мира, тем более, что состав у Дилье Дешама вызывает уважение.

Я болею за Францию и сегодня отдам команде предпочтение и не сомневаюсь в уверенной победе», — сказал Мостовой.

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