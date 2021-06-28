Франция — Швейцария: прогноз Александра Вишневского на игру раунда плей-офф Евро-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария.
Ставка: победа Франции всухую за 2.34.
«Думаю, это самый предсказуемый матч среди всех пар 1/8 финала. Едва ли сборная Швейцарии способна сотворить сенсацию и выбить главного фаворита турнира и действующего чемпиона мира. Франция ещё и не начинала играть во всю мощь, но при этом выиграла «группу смерти», дважды играя на чужих полях.
Взаимодействие команды с Каримом Бензема постепенно налаживается. Так что игра против невыдающейся Швейцарии на нейтральном поле в Бухаресте наверняка будет не слишком сложной для французов.
Думаю, тут достаточно велики шансы на сухую победу фаворита. Также поставлю и просто на проход Франции в четвертьфинал», — сказал Вишневский.
- 28 июня 2021
-
21:00
-
20:50
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:22
-
07:15
-
00:30