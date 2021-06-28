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Франция — Швейцария: прогноз Александра Вишневского на игру раунда плей-офф Евро-2020

Франция — Швейцария: прогноз Александра Вишневского на игру раунда плей-офф Евро-2020
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария.

Ставка: победа Франции всухую за 2.34.

«Думаю, это самый предсказуемый матч среди всех пар 1/8 финала. Едва ли сборная Швейцарии способна сотворить сенсацию и выбить главного фаворита турнира и действующего чемпиона мира. Франция ещё и не начинала играть во всю мощь, но при этом выиграла «группу смерти», дважды играя на чужих полях.

Взаимодействие команды с Каримом Бензема постепенно налаживается. Так что игра против невыдающейся Швейцарии на нейтральном поле в Бухаресте наверняка будет не слишком сложной для французов.

Думаю, тут достаточно велики шансы на сухую победу фаворита. Также поставлю и просто на проход Франции в четвертьфинал», — сказал Вишневский.

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