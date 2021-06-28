Франция — Швейцария: ставка Игоря Семшова на матч 1/8 финала чемпионата Европы 28 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч Евро-2020 Франция — Швейцария.



Ставка: победа Франции за 1.57.



«Безусловно, фаворит — Франция. Швейцария неровно выступает на этом турнире, не так легко вышла в финальную часть чемпионата Европы и из группы пробилась с третьего места. Вообще считаю, что Франция наряду с Бельгией является главным претендентом на победу на нынешнем турнире. Бесспорно, покидать турнир, проиграв такой сборной, как Швейцария, будет считаться позором.



У Франции сумасшедший состав. Очень ровно прошли групповой этап. Несмотря даже на ничью с Венгрией, они уверенно вышли из группы, и я думаю, что Швейцарию они обыграют на классе. Команда набирает ход, игроки понимают, что им по силам выиграть и пройти в следующий раунд. Думаю, что французы победят со счётом 2:0 и без каких-либо особых трудностей они справятся. Трудности они могут только сами себе организовать, если недооценят соперника, но я это исключаю по одной простой причине — это игры на вылет и, чем ближе финал, тем сборная Франции будет ещё более собраннее. У Швейцарии шансов нет. Ставлю на победу французов», — сказал Семшов.