Франция — Швейцария: прогноз Ивана Млечного на игру 1/8 финала Евро-2020 в Бухаресте

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.27.



«Сборная Швейцарии изначально была уж точно большим фаворитом группы А, чем сборная Уэльса, но в итоге Шакири и компания заняли только третье место. Сначала сыграв 1:1 с Уэльсом, а затем в последнем туре переиграв слабейшую сборную Турции со счётом 3:1. Но всё-таки смотрятся швейцары достаточно хорошо. Шакири прибавляет от матча к матчу, Джака и Эмболо тоже не отстают. Так что попадание в 1/8 финала чемпионата Европы для швейцарцев вполне заслуженно. Другой вопрос в том, что попали они на французов.



Франция до старта чемпионата была одним из главных фаворитов нынешнего турнира. Но участие французов в «группе смерти» оставило больше вопросов, чем ответов. Не очень хороший второй тайм с немцами, две ничьи в последних двух матчах, не такого ждали от команды, которая совсем недавно выиграла чемпионат мира. Но мне кажется, что именно сейчас французов должно пропереть. Мы до сих пор не видели голов от Мбаппе, хотя моментов он создаёт очень много.



Французам пора уже взять себя в руки и показать, на что они способны. Швейцарцам очень тяжело соперничать с дисциплинированной обороной, а именно такая и была у сборной Италии. У французов с этим тоже всё очень хорошо, поэтому, как мне кажется, они уж точно должны проходить в этой встрече дальше. Глубины состава у Дешама достаточно, чтобы вообще не обращать внимания на имеющиеся травмы у некоторых игроков, поэтому в победе Франции я не сомневаюсь. Это будет очень показательный матч для осознания того, что из себя представляет сборная Франции. Мой прогноз — победа французов с форой (-1)», — сказал Млечный.