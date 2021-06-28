Хорватия — Испания: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020 в Копенгагене

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания.



Ставка: Хорватия не проиграет за 2.50.



«Эти две команды прилично сдали за последние несколько лет, но и те и другие местами всё же демонстрируют качественную игру.



Испанцы немало создают, но в завершающих стадиях атак им явно не хватает остроты. Даже со словаками, до того момента, как Дубравка решил забить себе мяч в сетку, а его партнёры бросили играть, у команды Луиса Энрике мало что получалось.



Хорваты выезжают за счёт организованности в игре без мяча и своей полузащиты в переходных фазах. И то и другое работает не так эффективно как раньше, но пока этого достаточно.



Рискну поставить на мини-сенсацию. Предположу, что испанцы будут безраздельно владеть инициативой, но для конечного успеха этого окажется мало. Хорваты упрутся и как минимум до дополнительного времени останутся в игре», — сказал Петросьян.