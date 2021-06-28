Евро-2020, Франция — Швейцария: во сколько начало матча по мск, трансляция, прогнозы

28 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Франция — Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Россия 1». Встреча пройдёт в столице Румынии — Бухаресте.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех сборной Швейцарии оценён экспертами в 7.60. А ставки на ничью принимаются за 4.10.
Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Франция — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьёт Франция, сыграет коэффициент 1.13. Гол Швейцарии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.
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