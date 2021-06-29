Англия — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия — Германия в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: победа Германии с форой (0) за 2.04.
«Чемпионат Европы потихоньку втягивается в решающую стадию. Мы говорим о матче 1/8 финала между Англией и Германией. О матче двух команд, которые еще совсем недавно считались топовыми сборными. У англичан подросло очень серьезное молодое поколение, но игра в группе никого ни в чем не убедила.
То же самое можно сказать и про Германию. Она сама себя лишила лидеров. Хуммельс и Мюллер покидали сборную, а потом их вернули, и Лев пытается склеить эту многократно треснувшую чашку. Но в качестве бонуса они получили неплохую сетку в плей-офф — и можно зайти далеко.
Мне кажется, что зря Англию считают фаворитом. Эта сборная куда сильнее на позиции вратаря, а это очень важно. Для плей-офф это ключевой момент, плюс тот отрезок, который немцы провели с португальцами, он, конечно, впечатлил.
Мой выбор — Германия с форой (0) и коэффициентом 2,04. Это очень неплохо. Это жирный коэффициент, а учитывая расход, им надо пользоваться», — сказал Андронов.
- 29 июня 2021
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:42
-
07:37
-
07:25
-
07:17
- 28 июня 2021
-
22:39
-
21:00
-
20:50
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00