Англия — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия — Германия в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: победа Германии с форой (0) за 2.04.



«Чемпионат Европы потихоньку втягивается в решающую стадию. Мы говорим о матче 1/8 финала между Англией и Германией. О матче двух команд, которые еще совсем недавно считались топовыми сборными. У англичан подросло очень серьезное молодое поколение, но игра в группе никого ни в чем не убедила.



То же самое можно сказать и про Германию. Она сама себя лишила лидеров. Хуммельс и Мюллер покидали сборную, а потом их вернули, и Лев пытается склеить эту многократно треснувшую чашку. Но в качестве бонуса они получили неплохую сетку в плей-офф — и можно зайти далеко.



Мне кажется, что зря Англию считают фаворитом. Эта сборная куда сильнее на позиции вратаря, а это очень важно. Для плей-офф это ключевой момент, плюс тот отрезок, который немцы провели с португальцами, он, конечно, впечатлил.



Мой выбор — Германия с форой (0) и коэффициентом 2,04. Это очень неплохо. Это жирный коэффициент, а учитывая расход, им надо пользоваться», — сказал Андронов.