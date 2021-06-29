Англия – Германия: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.



Ставка: проход Англии за 1.80.



«Не думаю, что игра получится такой же привлекательной, как вывеска. Англичане не рвут и не мечут, играют чуть ли не в самый прагматичный футбол на этом чемпионате Европы. Но главное, что добиваются результата. Но, обладая едва ли не самым крутым по наполнению атакующим составом за последние лет 30, сборная Англии играет в довольно скучный футбол. Ни одного мяча англичане пока не пропустили.



Что касается немцев, то главная проблема у них при игре без мяча. Германия играет в три центральных защитника, но эта троица частенько действует достаточно безалаберно. Атакующий состав серьезный, который периодически дает о себе знать, но в организации игры Германия далека сейчас от идеала.



Мне кажется, что здесь фаворит Англия. Исходя из сетки, а эта половина более легкая, англичане вполне могут дойти до финала. Но так далеко заглядывать не будем, а пока проход Англии и Англия не проиграет при тотале меньше 2,5», — сказал Петросьян.