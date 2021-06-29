Швеция – Украина: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020.

Ставка: обе забьют — нет за 1.80.



«Очень сложный матч для прогноза. Встреча пройдёт на «Хэмпден Парк» в Глазго. Сине-жёлтое море накроет этот шотландский город. Цвета у сборных одинаковые. Украинцы героически пробились в плей-офф именно благодаря шведам, благодаря их победе над поляками. Но не уверен, что Украина будет отдавать долг.



Украинцы впервые вышли из группы на Евро. Это большое достижение. Команда у Украины молодая, а следовательно — нестабильная. Да, говорят, что за плохой игрой должна идти хорошая. А украинцы очень плохо сыграли против Австрии. Шведы взрослее: они качественнее играют такие матчи, они опытные, знают, как разложить силёнки на такие игры. Шведы порезвились с поляками, но тот матч — скорее исключение из того, что мы видим в исполнении сборной Швеции в последние 10 лет. Шведы играют по одной и той же схеме, принципы игры одни и те же. Вопрос исполнения.



Сложный матч с точки зрения того, что решится, что будет в основное время. Может быть, Украина построит игру так, как она это делала с Францией в отборе к ЧМ-2022, когда сыграли 1:1. Там Шевченко сыграл в три центральных защитника. Может быть, и здесь со шведами у сборной Украины будет выжидательная тактика — терпеть, ждать шанса в контригре или на каком-нибудь стандарте. Вдруг получится. Шведы тоже будут терпеливо ждать своего шанса. У них исполнители впереди, как кажется, поинтереснее, чем у сборной Украины.



Результативного матча от этой пары не жду. Вполне возможно, что команды не обменяются забитыми мячами. Мой прогноз «обе забьют — нет» за 1.80», — сказал Генич.