Швеция – Украина: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: победа Швеции за 2.41.



«Очень сложная игра для прогноза. Шведы великолепно провели групповой турнир — буквально все по нотам расписали. Сразу же сумели скандинавы остановить испанцев: был план, которого команда придерживалась, все в итоге получилось. А дальше Швеция обыграла команды, которые были ей под силу. Да, не сумели остановить Левандовского, но сами три забили. Швеция сейчас не имеет в составе звездных футболистов, но команда очень опытная, зрелая, все игроки понимают задачи, которые перед ними ставятся, и выполняют их.



А про Украину этого не скажешь. Да, очень талантливая команда, есть ребята, которые играют в серьезных европейских клубах, но не могу сказать, что игра отлажена. Все зависит от каких-то всплесков, индивидуальных действий, настроения футболистов. При этом еще и в обороне все не очень здорово, много моментов у украинских ворот в каждом матче, даже с македонцами. Очень повезло, что в итоге удалось пройти в 1/8 финала. Но, боюсь, на этом все и закончится.



За счет терпения, опыта, на мой взгляд, Швеция в этом матче одержит победу», — сказал Титов.