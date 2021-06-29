Испания — Хорватия: обзор матча Евро-2020, кто выиграл, как сыграли, кто забил

В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.



В середине первого тайма голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол. На 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счёт. На исходе часа игры Ферран Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую, Сесар Аспиликуэта опередил Йошко Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.



На 76-й минуте Ферран Торрес забил третий гол испанцев. На 85-й минуте полузащитник Мислав Оршич забил гол и сократил разрыв в счёте до минимума. В компенсированное ко второму тайма время Оршич сместился на левый край и навесил в штрафную, Марио Пашалич головой переправил мяч в сетку — 3:3.



В дополнительное время Испания забила два гола: на 100-й минуте отличился Альваро Мората, спустя четыре минуты — Микель Ойярсабаль.



Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4050 рублей. Успех Испании оценивался в 1.64, успех Хорватии — в 7.00.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.16, тотал больше 5.5 гола — за 17.0, «обе забьют» — за 2.20. На автогол давали 7.00, на проход Испании — 1.29, на точный счёт 3:3 в основное время — 101.0.