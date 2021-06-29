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Боливия — Аргентина: результат матча Кубка Америки, какой счёт, как сыграл Месси

Боливия — Аргентина: результат матча Кубка Америки, какой счёт, как сыграл Месси
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В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки национальная команда Боливии проиграла Аргентине. Встреча состоялась в Куябе на стадионе «Арена Пантанал» и завершилась разгромной победой аргентинцев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё по одному голу в свой актив записали Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. Также в этой встрече Месси отметился результативной передачей. Единственный гол за сборную Боливии забил Эрвин Сааведра.

Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 1.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1140 рублей. Успех Боливии оценивался в 25.0, ничья — в 9.40.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.51, тотал больше 4.5 гола — за 3.60, «обе забьют» — за 2.60. На победу Аргентины с форой (-2.5) давали 2.14, на точный счёт 4:1 в пользу «альбиселесте» — 14.0.

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