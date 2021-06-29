«Тампа» — «Монреаль»: результат 1-го матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Кучеров

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.

Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 19 бросков, а защитник Михаил Сергачёв за 19.58 на льду записал на свой счёт голевую передачу.

Ставки на победу «Тампы» принимались с коэффициентом 1.91: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1910 рублей. Ничья оценивалась в 4.30, успех «Монреаля» — в 3.70.

Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 2.39, тотал больше 4.5 шайбы — за 1.74. На победу «Тампы» с форой (-3.5) давали 6.70, на точный счёт 5:1 в пользу «Лайтнинг» — 32.0.