Ян-Леннард Штруфф – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Ян-Леннард Штруфф – Даниил Медведев.



Ставка: победа Медведева с форой (-5.5) за 1.75.



«У второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева весьма непростая сетка. В первом же своем матче на Уимблдоне он играет с немцем Яном-Леннардом Штруффом (31 год, 45-я ракетка мира). Штруфф не так давно обыграл Медведева на турнире на траве в немецком Халле – 7:6, 6:3. После той неудачи Медведев собрался, выиграл турнир в Мальорке на траве, так что он успел уже «прибиться» к этому покрытию.



4-2 по личным встречам ведет Медедев. И тот, и другой доходили на Уимблдоне всего лишь до третьего круга. Полагаю, что Медведев должен неплохо играть на траве. Это его покрытие. Тут можно сыграть плоско, глубоко – как любит Андрей. Но Штруфф – настоящий боец. Без боя никогда не сдается.



Медведев соберется – в этом у меня сомнений нет. Он прекрасно знает, насколько сложный у него соперник, что нужно с первого мяча выкладываться. Он наверняка хочет отомстить немцу. Ставлю на победу Медведева с форой (-5,5)», — сказала Петрова.