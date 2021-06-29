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Эмма Радукану — Виталия Дьяченко: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга Уимблдона

Эмма Радукану — Виталия Дьяченко: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/64 финала Уимблдона Эмма Радукану — Виталия Дьяченко.

Ставка: победа Радукану с форой по сетам (+1.5) за 1.75.

«Интереснейший матч нас ожидает в первом круге Уимблдона. Ультраперспективная местная Эмма Радукану встретится с россиянкой Виталией Дьяченко.

Эмма Радукану — местная 18-летняя юниорка, получившая WC. Очень хорошо играет на быстрых покрытиях. Здорово двигается, пробивает с форхенда, мало ошибается. В силу возраста отсутствует какая-либо стабильность и зачастую отдает выигранные матчи. Но отдельно стоит отметить, что в данный момент находится в отличной форме. На траве уже получила практику и обыграла несколько крепких теннисисток на местных турнирах. Однозначно у нее большие перспективы в WTA-туре и при правильном подходе она раскроет свой потенциал.

Виталия уже давно показала свой максимум. Навряд ли стоит ожидать от нее каких-либо огромных прорывов в ближайшее время. Не так давно перенесла серьезную операцию на колене. После длительного простоя потихоньку вливается в тур. Ее игра сейчас очень далека от идеала, множество ошибок, неуверенность в движениях — в этом сейчас вся Виталия.

Я считаю, что на данный момент Радукану ничем не уступает Дьяченко. Местная юниорка сумеет зацепиться за один сетов», — сказал Фомин.

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