Англия — Германия: прогноз Дениса Казанского на встречу плей-офф Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Англия — Германия.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.07.
«Матч Англия — Германия состоится на «Уэмбли». Мы все ждали этой игры, матч будет колоссального драматизма, однако вряд ли будет много забитых мячей. В последних 9 матчах Англия пропустила всего
1 мяч.
Немцы вообще непонятные. Какие они настоящие? Которые разорвали Португалию? Которые бились с французами или те, которые отскочили от венгров? Вообще непонятно.
В любом случае мы можем отталкиваться от хозяев поля. У англичан есть преимущество — «Уэмбли». Правда, есть скупая и без авантюры игра команды Гарета Саутгейта. Думаю, что с немцами они будут вести себя именно так и надеяться на контратаку. Пока кто-нибудь не устанет — и обычно это происходит во втором тайме.
Как раз тогда и может быть кульминация, поэтому «самый результативный тайм второй» может быть хорошим вариантом для ставки в этом матче. Думаю, нас ждёт очень интересная игра», — сказал Казанский.
- 29 июня 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:42
-
07:37
-
07:25
-
07:17
- 28 июня 2021
-
22:39
-
21:00
-
20:50
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30