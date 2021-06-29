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Англия — Германия: прогноз Дениса Казанского на встречу плей-офф Евро-2020

Англия — Германия: прогноз Дениса Казанского на встречу плей-офф Евро-2020
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Англия — Германия.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.07.

«Матч Англия — Германия состоится на «Уэмбли». Мы все ждали этой игры, матч будет колоссального драматизма, однако вряд ли будет много забитых мячей. В последних 9 матчах Англия пропустила всего
1 мяч.

Немцы вообще непонятные. Какие они настоящие? Которые разорвали Португалию? Которые бились с французами или те, которые отскочили от венгров? Вообще непонятно.

В любом случае мы можем отталкиваться от хозяев поля. У англичан есть преимущество — «Уэмбли». Правда, есть скупая и без авантюры игра команды Гарета Саутгейта. Думаю, что с немцами они будут вести себя именно так и надеяться на контратаку. Пока кто-нибудь не устанет — и обычно это происходит во втором тайме.

Как раз тогда и может быть кульминация, поэтому «самый результативный тайм второй» может быть хорошим вариантом для ставки в этом матче. Думаю, нас ждёт очень интересная игра», — сказал Казанский.

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