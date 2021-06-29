Англия — Германия: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Англия — Германия.



Ставка: победа Англии за 2.60.



«В интереснейшем матче 1/8 финала Евро-2020 сыграют Англия и Германия. Заклятые футбольные враги встречаются на одном поле. Жаль, что они сошлись уже на этой стадии чемпионата Европы. Обе сборные, на мой взгляд, достойны немного большего. Однако теперь одна из них точно покинет турнир.



Но так распорядилась сетка Евро. Немцам нужно было по-другому играть в группе, чтобы выходить на более простого соперника. Но это уже лирика. Если говорить об игре, то Германию болтает так, как не болтает ни одну другую топ-сборную на этом Евро.



Раньше немцы были для меня фаворитами, и до Евро, и даже после игры с португальцами. Я думал, что Германия завелась и начала играть в свой футбол. Но нет, в матче с Венгрией команда Лева вернулась к своему прежнему нестабильному состоянию.



Англия, которая тоже под критикой находится и имеет свои проблемы, именно сейчас имеет хорошие шансы на успех в матче с немцами. Команда Саутгейта может воспользоваться ошибками, которые неминуемо будут в высокой линии обороны Германии, в которую она упорно продолжает играть.



Я думаю, в этом матче фаворит – Англия. Она отомстит немцам за 1/8 финала ЧМ-2010. Ставлю на победу англичан в этом матче», — сказа Калиниченко.