Швеция — Украина: прогноз Артура Петросьяна на игру плей-офф чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.62.
«Интересная команда у Андрея Шевченко, периодически приятно на неё смотреть, но в последней игре с Австрией это было печальное зрелище. Думаю, что команда выходила на поле с чётким осознанием того, что соперник будет играть на 0:0, и сама она решила сыграть на 0:0. Но австрийцы имели собственное мнение на этот счёт и полностью переиграли соперника.
После таких казусов не всегда получается у тренеров снова настраивать свою команду на нужный лад. Есть сомнения в том, что Украина сможет сыграть на своём максимуме в этом матче, хотя команда и индивидуальности есть вполне приличные. Хотелось бы, чтобы Украина вышла в четвертьфинал, но есть на этот счёт сомнения.
Шведы оставляют приятное впечатление. Ровная, организованная команда, которая хорошо двигается. «Скамейка» у скандинавов поинтереснее, что может сыграть ключевую роль — у тренера есть возможность усиливать игру по её ходу. Если в сумме смотреть, то шведы чуть предпочтительнее украинцев в этом противостоянии.
Не думаю, что здесь получится результативная игра. Скорее всего, максимум два мяча мы здесь увидим, а шведы будут небольшими фаворитами.
Что касается ставок, то это тотал меньше 2.5, шведы не проиграют и тотал меньше 3.5 и выход шведов в четвертьфинал», — сказал Петросьян.
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