Швеция — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Евро-2020 в Глазго

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Швеция — Украина в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: проход Украины за 2.24.



«Шведы помогли Украине пройти с третьего места в группе дальше, вот теперь они с ними и сыграют.



Может быть, здесь и был какой-то план Андрея Шевченко, но мы этого уже никогда не узнаем. В последний раз, когда сборные встречались, то как раз Шевченко и перевернул игру. Тогда матч был в Киеве, в рамках Евро-2012. Андрей забил два мяча.



Думаю, что перед матчем он найдёт нужные слова для команды, как её мотивировать. Тем более что Ярмоленко и Пятов — они всё это хорошо помнят.



Шведская сборная на этом турнире произвела на меня сильное впечатление. Считаю, что это одна из самых умных команд на Евро, но у шведской сборной есть проблема — нет звёзд настоящих.



Украина может попробовать перекрыть шведам кислород, не дать проявлять себя в атаке. Тем более что Украина вряд ли будет играть так бесшабашно, как поляки, которые играли только на Левандовского и ни о чём больше не думали.



В этом матче жду закрытой игры, а среди всех коэффициентов я выберу проход Украины — 2.24, очень большой коэффициент. Я бы оценил всё это на 1.80-2.00. Моя уверенность в прогнозе — 7 по 10-балльной системе. Хорошей вам игры», — сказал Андронов.