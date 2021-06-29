Англия — Германия: прогноз Александра Вишневского на игру плей-офф чемпионата Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия.



Ставка: проход Германии за 2.01.



«Самый громкий матч 1/8 финала по афише — это Англия — Германия на стадионе «Уэмбли».



Обе команды пока свой высокий уровень и те ожидания, которые мы ждём от сборной Германии и Англии, не оправдывают.



Игра сборной Англии в первых двух матчах была настоящим кошмаром. Более-менее они сыграли только тогда, когда их соперник, сборная Чехии, гарантировала себе выход из группы. Чехам было не страшно проиграть. Англия ещё не пропускала на этом турнире, но и забила всего два гола. Команда мало создаёт, Кейн разочаровывает, а качество игры сборной не выдерживает критики.



Сборная Германии по результатам выглядит ещё хуже, она вполне могла вылететь из «группы смерти». Даже играя на своем поле, она дважды уступала в счёте Венгрии. В последнем турнире Лёва немцы смотрятся не так уж мощно и разочаровывают своих поклонников. Но мне кажется, что сборная Германии посильнее как команда и по исполнителям. Я верю здесь в сборную Германии, несмотря на то что сборная Англии благодаря фактору своего поля является фаворитом этого матча. Я поставлю на андердога, которым здесь является сборная Германии, — поставлю на проход сборной Германии.



В матчах равных сборных очень часто всё решается в дополнительное время и серии пенальти. Серия пенальти — это бич сборной Англии, она постоянно их проигрывает. Тут тоже вполне может быть, что Германия выиграет по пенальти.



Я также поставлю на то, что в этом матче будет ничья и тотал меньше 2.5. Самое вероятное, что здесь может быть, — это ничья 0:0 или 1:1», — сказал Вишневский.