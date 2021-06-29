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Швеция — Украина: ставка Максима Калиниченко на встречу Евро-2020

Швеция — Украина: ставка Максима Калиниченко на встречу Евро-2020
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Швеция — Украина.

Ставка: победа Украины с форой (0) за 2.34.

«Швеция и Украина сыграют в рамках 1/8 финала Евро-2020. Их встреча пройдёт в Глазго. Это для меня пока что самый важный матч этой стадии чемпионата Европы. Украинцы еле-еле проползли в эту 1/8 финала. Повезло им с результатами в других матчах.

Примечательно, что команда Шевченко смогла выйти в плей-офф только благодаря Швеции, которая в последнем туре обыграла поляков. Сейчас же они встречаются друг с другом. Надеюсь, долги в этом матче никто отдавать не собирается.

Украина уже потрепала нервы и себе, и своим болельщикам. Должна она сейчас взять себя в руки и вспомнить, чем славилась всегда — самоотдачей и боями на каждом участке поля. Надеюсь, украинцы поймут, что на такой стадии турнира, независимо от того, какой у тебя талант, нужно вытаскивать из себя всё, что у тебя есть. Только так можно обыграть любого соперника.

Шведы, которые неожиданно для меня против Польши сыграли основным составом, надеюсь, в матче с украинцами уже начнут уставать. Возможно, у более молодого состава Украины будет преимущество в физике в этой игре.

В этом противостоянии я, конечно, немного субъективен. Поэтому предлагаю поставить на победу сборной Украины с форой (0)», — сказал Калиниченко.

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