Англия — Германия: прогноз Тимура Журавеля на матч Евро-2020 29 июня

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия.



Ставка: победа Англии в основное время за 2.63.



«Принципиальнейшие соперники. Немцы постоянно выбивают англичан с больших турниров. «Бумажный» фаворит в этом матче — Германия. Как-то Гари Линекер сказал, что в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. Мне кажется, что в данном случае Германия не соответствует этой истине. Она слишком расхристана, слишком заточена на атаку и не очень настроена на достижение результата.



Германия ни шатко ни валко прошла групповой этап, Йоахим Лёв поёт свою лебединую песню. Мне кажется, что на достижение результата эта сборная не слишком заточена.



У Англии сейчас всё ровно наоборот. Именно у британцев есть сейчас такое немецкое оружие. При выдержанном качестве игры сыграть сухо, добиться результата. Мне кажется, что Англия одолеет Германию немецким же оружием.



Мы точно не знаем, какой будет состав у Саутгейта. Сака проявил себя здорово, Грилиш — тоже, но они сыграли лишь в третьем туре. Поэтому это будет также такой себе сюрприз для немцев. Мне кажется, что у Англии больше тайн, чем может просчитать Йоахим Лёв.



Думаю, этот матч разрушит стереотипы и после этой встречи домой отправятся именно немцы. Англичане, может быть, покажут чуть больше, чем показывали в групповой стадии, потому что пока реализация потенциала катастрофическая. Но это значит, что по ходу турнира можно этот зазор уменьшать.



Мой вам совет — ставьте на проход Англии или даже на чистую победу», — сказал Журавель.