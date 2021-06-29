Англия — Германия: прогноз Тимура Журавеля на матч Евро-2020 29 июня

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия.
Ставка: победа Англии в основное время за 2.63.
«Принципиальнейшие соперники. Немцы постоянно выбивают англичан с больших турниров. «Бумажный» фаворит в этом матче — Германия. Как-то Гари Линекер сказал, что в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. Мне кажется, что в данном случае Германия не соответствует этой истине. Она слишком расхристана, слишком заточена на атаку и не очень настроена на достижение результата.
Германия ни шатко ни валко прошла групповой этап, Йоахим Лёв поёт свою лебединую песню. Мне кажется, что на достижение результата эта сборная не слишком заточена.
У Англии сейчас всё ровно наоборот. Именно у британцев есть сейчас такое немецкое оружие. При выдержанном качестве игры сыграть сухо, добиться результата. Мне кажется, что Англия одолеет Германию немецким же оружием.
Мы точно не знаем, какой будет состав у Саутгейта. Сака проявил себя здорово, Грилиш — тоже, но они сыграли лишь в третьем туре. Поэтому это будет также такой себе сюрприз для немцев. Мне кажется, что у Англии больше тайн, чем может просчитать Йоахим Лёв.
Думаю, этот матч разрушит стереотипы и после этой встречи домой отправятся именно немцы. Англичане, может быть, покажут чуть больше, чем показывали в групповой стадии, потому что пока реализация потенциала катастрофическая. Но это значит, что по ходу турнира можно этот зазор уменьшать.
Мой вам совет — ставьте на проход Англии или даже на чистую победу», — сказал Журавель.
- 29 июня 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:42
-
07:37
-
07:25
-
07:17