Швеция — Украина: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Украина.
Ставка: ничья за 3.20.
«Из восьми матчей 2021 года сборная Швеции выиграла семь и один завершила миром. Единственная ничья у скандинавской команды была зафиксирована в стартовой игре Евро-2020 против Испании, что придало сил команде на оставшиеся поединки.
Во втором туре жёлто-синие обыграли Словакию, следом разобрались с Польшей, чем оказали услугу сегодняшнему противнику.
Сборная Украины пробилась в плей-офф после двух поражений на стадии группового этапа. В стартовом поединке турнира подопечные Андрея Шевченко не смогли справиться с Нидерландами, после чего легко разобрались с Северной Македонией.
В последнем туре все ожидали ничью с Австрией, но красно-белые выиграли, чем навредили сами себе. Примечательно, что победители из украинской группы уже покинули Евро.
В этой паре повезло двум командам. Предпочтительнее выглядит сборная Швеции, которая играет стабильно и очень мощно в обороне. Сборная Украины может выиграть за счёт удачи и одного успешного момента.
Предполагаю, что в этой игре всё решит индивидуальное мастерство футболистов. Ожидаю, что основное время завершится вничью и победитель определится в дополнительное время», — сказал Мостовой.
- 29 июня 2021
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