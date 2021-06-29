Швеция — Украина: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Украина.



Ставка: ничья за 3.20.



«Из восьми матчей 2021 года сборная Швеции выиграла семь и один завершила миром. Единственная ничья у скандинавской команды была зафиксирована в стартовой игре Евро-2020 против Испании, что придало сил команде на оставшиеся поединки.



Во втором туре жёлто-синие обыграли Словакию, следом разобрались с Польшей, чем оказали услугу сегодняшнему противнику.



Сборная Украины пробилась в плей-офф после двух поражений на стадии группового этапа. В стартовом поединке турнира подопечные Андрея Шевченко не смогли справиться с Нидерландами, после чего легко разобрались с Северной Македонией.



В последнем туре все ожидали ничью с Австрией, но красно-белые выиграли, чем навредили сами себе. Примечательно, что победители из украинской группы уже покинули Евро.



В этой паре повезло двум командам. Предпочтительнее выглядит сборная Швеции, которая играет стабильно и очень мощно в обороне. Сборная Украины может выиграть за счёт удачи и одного успешного момента.



Предполагаю, что в этой игре всё решит индивидуальное мастерство футболистов. Ожидаю, что основное время завершится вничью и победитель определится в дополнительное время», — сказал Мостовой.