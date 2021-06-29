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Швеция — Украина: прогноз Дмитрия Симонова на игру плей-офф Евро-2020 в Шотландии

Швеция — Украина: прогноз Дмитрия Симонова на игру плей-офф Евро-2020 в Шотландии
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

Ставка: проход Украины за 2.17.

«Сделаю достаточно простой прогноз. Я думаю, что сборная Украины пройдет дальше. Да, многих смутила последняя игра команды Андрея Шевченко, где она достаточно бездарно уступила австрийцам. Да, Украина буквально проползла в 1/8 финала благодаря стечению обстоятельств, тем не менее, мне кажется, что Швеция – Украина – это поединок равных команд.

Да, сборная Швеции имеет достаточно продолжительную беспроигрышную серию, но нельзя сказать, что в какой-то из игр на групповом этапе шведы продемонстрировали впечатляющее качество футбола. Например, если сравнить шведов с датчанами, то по качеству игры датчане на голову выше шведов. Где-то везет, где-то шведы берут упорством, борьбой, классом отдельных футболистов, но в целом Швеция очень подходящий для Украины соперник, чтобы пройти
в 1/4 финала.

Мне кажется, что ставка на проход Украины просто шикарная сделка. Мне кажется, что расклад сил в пользу Швеции не верен. Я не буду перечислять многочисленные плюсы сборной Украины, но мы знаем, что это достаточно быстрая, подвижная, современная группа атаки, которая может доставить шведам проблемы. Не исключаю, что эта игра уйдет в овертайм или завершится серией пенальти, потому что так часто бывает в битве равных соперников. Но я вижу, что шансы Украины в этом поединке не ниже, чем у Швеции», — сказал Симонов.

Швеция — Украина. Прогноз: везение Андрея Шевченко закончится. Украинцам пора домой Швеция — Украина. Прогноз: везение Андрея Шевченко закончится. Украинцам пора домой
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