Англия – Германия: прогноз Егора Титова на матч Евро-2020 29 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Германия в 1/8 финала Евро-2020.
Ставка: ТМ 2 за 2.36.
«Сборная Англии, к сожалению, становится разочарованием на этом Евро для многих ее болельщиков. И у нас в стране многие болеют за англичан, многие любят АПЛ, поэтому критика серьезная. Все знают, на что способны футболисты, собранные в этой команде, они показывали это в клубах. Но на деле мало что получается. Все винят тренера Саутгейта. Но в этом еще предстоит разбираться федерации.
На мой взгляд, ничего принципиально нового в этой встрече мы не увидим. Англия снова будет играть сухо, аккуратно. Матч очень принципиальный. Риск со стороны Англии будет сведен к минимуму. Германия — яркая команда, но Лев тоже сделает выводы после Венгрии, он постарается залатать дыры в обороне. Возможно, поменяется схема. Жду тактической игры, где все может решить индивидуальное мастерство игроков. Возможно, получится что-то похожее на финал Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Челси».
Я бы здесь рискнул поставить на «тотал меньше 2 мячей». Англия очень осторожна и себе не изменит», — сказал Титов.
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