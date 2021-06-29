Англия — Германия, 29.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Чемпионата Европы
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29 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Встреча пройдет в столице Англиии — Лондоне.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех Германии оценён экспертами в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.25.
Букмекеры не считают, что матч Англия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.
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