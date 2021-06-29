Футбол, Швеция — Украина, смотреть онлайн прямой эфир матча Евро-2020, прогнозы, ставки
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29 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Швеция — Украина. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1». Встреча пройдёт в шотландском городе Глазго.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шведам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех сборной Украины оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.20.
Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Швеция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьёт Швеция, сыграет коэффициент 1.36. Гол Украины доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
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