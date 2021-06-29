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Англия — Германия, Швеция — Украина: безусловный фрибет 1500 рублей к матчам Евро-2020

Англия — Германия, Швеция — Украина: безусловный фрибет 1500 рублей к матчам Евро-2020
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Сегодня, 29 июня, двумя матчами завершится стадия 1/8 финала Евро-2020. Англия играет с Германией, а в 22:00 мск начнут свой матч Швеция и Украина. У вас есть шанс получить фрибет 1500 рублей без условий от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этим матчам!

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3. Получи безусловный фрибет 1500 рублей на матчи Евро-2020.

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