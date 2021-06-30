Виктория Азаренко — Катерина Козлова: прогноз Анны Чакветадзе на игру Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виктория Азаренко — Катерина Козлова в 1-м круге Уимблдона-2021.
Ставка: ТМ 20.5 за 1.73.
«Я думаю, что у Виктории Азаренко не должно возникнуть проблем в этом матче. Она хорошо провела турнир в Берлине — уступила только в полуфинале Самсоновой, которая взяла титул, показав очень классный теннис. На прошлой неделе ей пришлось сняться с четвертьфинала против Соррибес-Тормо. Но мне кажется, что ничего серьёзного там не было. Просто перед Уимблдоном Виктория решила себя поберечь. Может, было какое-то недомогание, какие-то болезненные ощущения. Но за несколько дней всё это могло пройти.
Козлова для себя неплохо выступала в Ноттингеме — до третьего круга прошла. Но всё-таки она там не встречалась с соперницами уровня Азаренко. Был матч с Контой, ей как раз Катерина проиграла. Но сама Йоханна давно не показывает лучшего тенниса.
На мой взгляд, Азаренко здесь без проблем должна проходить дальше. Будет сыграно не более 20 геймов», — сказала Чакветадзе.
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