Новак Джокович — Кевин Андерсон: прогноз Ярослава Перканюка на матч Уимблдона-2021

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/32 финала Уимблдона Новак Джокович — Кевин Андерсон.



Ставка: победа Андерсона с форой (+9) за 1.49.



«Джокович все ближе и ближе к Надалю и Федереру по победам на турнирах серии «Большого шлема». Представитель Сербии удивил всех, когда неожиданно переиграл Рафаэля на его территории («Ролан Гаррос») и добыл 19-й титул на ТБШ. На данный момент Новак находится на кураже, поэтому по праву считается главным фаворитом на «Уимблдоне». Правда, в последние недели Новак затратил много сил и эмоционально истощен. Остается только догадываться, успел ли серб полноценно восстановиться.



Джоковичу подходят травяные корты. У него в арсенале мощные, точные плоские удары, за счет которых он диктует свои правила и гоняет соперников из угла в угол, при этом не рискуя. Новак не может похвастаться пушечной подачей, но серб подает точно по месту и под слабую руку. Где Новак проседает, так это возле сетки (много мажет со смэша).



В последние годы Андерсон переживает регресс. Причина в том, что южноафриканец никак не может решить проблемы со здоровьем. Только теннисисту удается залечить одно повреждение, как вылезает что-то новое. Без игровой практики Кевин неконкурентоспособен на высоком уровне, так как допускает в разы больше невынужденных ошибок. Более того, даже с трудом перебивает мяч через сетку.



Ключевой аспект в игре Андерсона – подача. За счет первого мяча он с закрытыми глазами выигрывает геймы на своей подаче. На приеме и в розыгрышах Кевин действует в сверхатакующей манере, пытаясь с любой позиции на корте только обострять.



Конечно же, Джокович — явный фаворит. Но Андерсона нельзя списывать со счетов, так как южноафриканец за счет подачи и выходов к сетке будет доминировать на своих геймов. В розыгрышах южноафриканец не сможет дать бой сербу, но Кевин это и сам понимает, поэтому попытается с любых позиций на корте только атаковать», — сказал Перканюк.