Михаил Кукушкин — Александр Бублик: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Михаил Кукушкин — Александр Бублик в 1-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: ТБ 35.5 за 1.94.



«Очень интересный жребий! Два бывших россиянина, которые сейчас представляют Казахстан, сыграют между собой. Вообще, как мне кажется, у Саши Бублика должны быть хорошие результаты на траве. Он может очень здорово подавать, хорош у сетки, плотно бьёт с задней линии. Но ему явно не хватает какой-то серьёзности и психологической устойчивости. То начнёт подавать с руки, то из-под ноги, какие-то трик-шоты стремится выполнять. Иногда кажется, что результат его не особенно и интересует.



В этом плане Миша Кукушкин совсем другой теннисист — старательный, серьёзный, но данных, как у Бублика, у него нет. Зато есть опыт, за счёт которого он может конкурировать.



Бублик — фаворит в этом матче, но я сомневаюсь, что он выиграет легко. Опять начнёт что-то придумывать, играть на публику. К тому же матч принципиальный, ребята вместе играли в паре. Думаю, встреча затянется и будет сыграно больше 35.5 гейма. Не удивлюсь, если в итоге победит Кукушкин, который более серьёзно относится к игре», — сказала Чакветадзе.